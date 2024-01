Bitburg (ots) - Am vergangenen Samstag, den 20.01.2024, kam es auf dem Parkplatz des Cascade Erlebnisbads in Bitburg zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfall ereignete sich zwischen 13:00 Uhr und 16:00 Uhr. Zeugen, die Hinweise zu einem Verursacher oder zu dem anderen beteiligten Fahrzeug geben können, werden gebeten sich telefonisch an die Polizeiinspektion Bitburg zu wenden: 06561-96850. Rückfragen bitte an: ...

