Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Streitigkeiten geschlichtet

Steinheim (ots)

Am Samstag Abend, gegen 23.20 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes am Lipper Tor in Steinheim zu Streitigkeiten zwischen mehreren Personen. Zeugen meldeten, dass Personen auf einen Pkw einschlagen würden. Die Polizei stellte fest, dass offenbar türkische Fußballanhänger in Streit mit niederländischen Personen geraten waren. Die unübersichtliche Situation wurde schließlich vor Ort aufgelöst. Verletzt wurde niemand. Die Polizei nahm insgesamt drei Strafanzeigen auf, u.a. wegen Beleidigung und Sachbeschädigung am Pkw. (S.Ü.)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell