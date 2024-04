Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Uslar (ots)

USLAR (ke) Mühlentor/Graftplatz/Bella Clava/Albert-Schweitzer Straße, 28.04.2024, 01:40 Uhr Bislang unbekannte Täter hoben ca. 5 Schachtdeckel im Bereich Mühlentor / Graftplatz aus den Rinnsteinen und legten sie daneben ab. Im Bereich Bella Clava wurden weitere 7 Schachtdeckel herausgehoben und in den angrenzenden Grünstreifen gelegt. Ein Schachtdeckel wurde in der Albert-Schweitzer-Straße neben dem Schacht aufgefunden. Alle herausgehobenen Schachtdeckel wurden durch die Polizei wieder eingesetzt. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei in Uslar zu wenden. Tel.: 05571-80060

