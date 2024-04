POL-NOM: Mit Straßenlaterne zusammengestoßen und weitergefahren

Northeim (ots) - 37181 Hardegsen OT Gladebeck, Grillplatz am Ende der Weinbergstraße, Samstag, 27.04.2024, 18:00 Uhr bis Sonntag, 28.04.2024, 10:50 Uhr HARDEGSEN (Sti) Im o.g. Zeitraum beschädigten bisher unbekannte Täter diverses Holz-Mobiliar an einem Grillplatz nebst Grillhütte in Gladebeck. So wurde unter anderem ein Teil eines Holztisches herausgebrochen und ein als Treppe genutzter Holzstamm aus seiner Verankerung gerissen. Zeuginnen und Zeugen, welche ...

