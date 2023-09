Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Klettgau Ortsteil Erzingen: Missverständnis führt zu Auseinandersetzung - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.09.2023 kam es gegen 19:00 Uhr in der Schiltenbachstraße in Erzingen zu einem Missverständnis, welches in eine Auseinandersetzung mit mehreren Beteiligten ausuferte. Ein 19-jähriger Mann und ein 17-jähriger Jugendlicher sollen in der Schiltenbachstraße in Erzingen einen nicht korrekt eingesetzten Schachtdeckel wiedereingesetzt haben. Nach bisherigem Kenntnisstand waren Passanten der Annahme, dass die zwei Männer sich an einem unmittelbar danebenstehenden Pkw zu schaffen machten, weshalb sie die Männer darauf ansprachen. Es soll sich ein Streit entwickelt haben, zu dem immer mehr Personen hinzukamen. Schließlich habe es eine kurze körperliche Auseinandersetzung zwischen einigen Personen gegeben. Der Sachverhalt und ob jemand verletzt wurde, ist derzeit Gegenstand der Ermittlungen des Polizeipostens Wutöschingen. Dieser bittet Personen, sich unter der Nummer 07746 9285-0 beim Polizeiposten oder unter der Rufnummer 07751 8316-531 beim Polizeirevier Waldshut zu melden.

