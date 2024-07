Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Zwei Rehe von Hunden gerissen - Polizei sucht Zeugen

Warburg (ots)

Bereits am Donnerstag, 16. Mai, wurde ein totes Reh in Warburg aufgefunden und am Montag, 5. Juni, ein totes Rehkitz. Nach der Spurenlage rissen Hunde die beiden Rehe. Nun hoffen die Ermittler auf Hinweise aus der Bevölkerung. Der Tatort befindet sich auf einem Feld in der Nähe des Freibades Warburg. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 05271/962-0 entgegen./rek

