Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall nach Vorfahrtsverletzung (06.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Einen Unfall verursacht hat eine Autofahrerin am Samstag gegen 19:30 Uhr auf der Kreuzung Sturmbühl- und Karl-Marx-Straße. Die 35-jährige Mercedes-Fahrerin bog, von der Karl-Marx-Straße kommend, auf die Sturmbühlstraße ein. Hier stieß sie mit einem in Richtung Stadtmitte fahrenden 46-Jährigen in einem VW Polo zusammen. Beide Insassen blieben unverletzt. Den Gesamtsachschaden an beiden Autos schätzte die Polizei auf rund 16.000 Euro. Der Mercedes war nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit, weshalb ihn ein Abschleppdienst abholte.

