Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) Polizei sucht Unfallflüchtigen (02.07.2024)

Einen Unfall verursacht hat ein unbekannter Autofahrer bereits am vergangenen Dienstag im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr auf einem Parkplatz in der Karlsruher Straße. Der Unbekannte beschädigte einen abgestellten schwarzen Suzuki Splash an der gesamten rechten und hinteren Seite und hinterließ einen Zettel mit einer Entschuldigung. Allerdings ohne seine Personalien zu nennen. Ohne den Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro bei der Polizei anzuzeigen, flüchtete der Unfallverursacher. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf ihn geben können, sich unter der Telefonnummer 07721 / 6010 zu melden.

