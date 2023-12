Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Verkehrsunfall im Kreisverkehr (14.12.2023)

Konstanz (ots)

Über 25.000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag gegen 18.15 Uhr auf der Reichenaustraße ereignet hat. Eine 55-jährige stadtauswärtsfahrende Mazda-Fahrerin bog in den Kreisverkehr Schänzlebrücke ein und übersah hierbei den im Kreisverkehr befindlichen 31-jährigen Fahrer eines BMW. Dieser hatte noch versucht durch eine Ausweichbewegung nach links den Unfall zu verhindern, was ihm jedoch nicht gelang.

