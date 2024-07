Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Radfahrer bei Unfall leicht verletzt (06.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Ein 67-Jähriger ist bei einem Unfall auf der "Alten Poststraße" am Samstagmittag, gegen 13:30 Uhr, leicht verletzt worden. Ein 39-jähriger Fahrer eines Seat Leon fuhr mit seinem Wagen verkehrsbedingt rückwärts und kollidierte mit dem dahinter befindlichen Radfahrer. Dieser stürzte und verletzte sich am Bein leicht. Ein Rettungswagen brachte den Mann zur medizinischen Behandlung in eine Klinik. Am Seat entstand laut Schätzungen der Polizei nur geringer Sachschaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell