Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fahrerflucht an der Poststraße

Hamm-Mitte (ots)

Auf einem Parkplatz in der Poststraße hat ein unbekannter Fahrer am Dienstag, 2. April, zwischen 12 Uhr und 14.15 Uhr einen geparkten Pkw beschädigt. Anschließend floh der Verursacher vom Unfallort.

An dem Opel Corsa entstand an der Fahrerseite ein Sachschaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Hinweise zum Unfall und dem Flüchtigen nimmt die Polizei Hamm unter 02381 916-0 oder hinweise.hamm@polizei.nrw.de entgegen. (jes)

