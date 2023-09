Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld, Reiningstraße/ Schwarzer Toyota Yaris Hybrid beschädigt

Coesfeld (ots)

Ein unbekannter Autofahrer hat an der Reiningstraße einen schwarzen Toyota Yaris Hybrid beschädigt. Zwischen 17.30 Uhr am Donnerstag (31.08.23) und 8.20 Uhr am Freitag (01.09.23) stand das Auto auf einem Stellplatz. Der Verursacher fuhr weg. Die Polizei in Coesfeld bittet unter 02541-140 um Hinweise.

