POL-COE: Kreis Coesfeld/Nachersatz für die Kreispolizeibehörde

Coesfeld (ots)

Insgesamt 18 neue Kolleginnen und Kollegen traten zum 1. September ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld an. Wie auch in den letzten Jahren fand der diesjährige Begrüßungstermin in den Räumlichkeiten des Kreishauses statt.

Das erste Wort hatte selbstverständlich der Landrat Dr. Christian Schulze Pellengahr. Er hieß den Nachersatz in der Polizeifamilie und natürlich auch für den Kreis Coesfeld willkommen.

Jeweils zwei Kolleginnen und Kollegen dürfen direkt nach dem Abschluss ihrer Ausbildung ihren Dienst bei der Kreispolizeibehörde Coesfeld versehen. Das Beamtenverhältnis muss nach Bestehen des Bachelor-Studiums erneut begründet werden. Deshalb war die Vereidigung der frisch gebackenen Kommissarinnen und Kommissare erforderlich. Im Anschluss gab es persönliche Gratulationen des Landrats. Nach der Vereidigung ging das Wort an den Abteilungsleiter Polizei Thomas Eder, der die Kolleginnen und Kollegen beglückwünschte, dass sie nun in der schönsten Behörde des Landes ihren Dienst versehen dürfen und möchten. Hierbei bezog er sich auf den bekanntlich respektvollen Umgang und die familiären Verhältnisse in einer der kleinsten Behörde des Landes NRW.​

Dabei ​betonte er das 3x4!?

Vier Kolleginnen und Kollegen, die direkt nach ihrer Ausbildung den Weg in unsere Behörde gefunden haben.

Vier Kolleginnen und Kollegen, die als Kriminalbeamtinnen und -beamte in unsere Behörde kommen.

Vier Kolleginnen und Kollegen, die erstmals direkt nach ihrer Versetzung ihren Dienst auf der Leitstelle versehen werden.

Im Anschluss stellten sich die Direktionsleitungen und die Vertretungen vor. Des weiteren ging das Wort die Wachleitungen und die Kommissariatsleitungen, die die Kolleginnen und Kollegen auf ihrem Werdegang in der Behörde begleiten werden.

