Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Schwarzer Peugeot beschädigt weißen VW Transporter und flüchtet - Polizei sucht Zeugen (04.07.2024)

VS-Schwenningen (ots)

Das Polizeirevier Schwenningen sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich bereits am vergangenen Donnerstag, im Zeitraum zwischen 16 Uhr und 17 Uhr, auf der Wasenstraße ereignet hat. Ein unbekannter Fahrer eines schwarzen Peugeot prallte beim Rückwärtsfahren gegen einen am Straßenrand abgestellten weißen VW Transporter. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.000 Euro zu kümmern, setzte der unbekannte Autofahrer, - bei dem es sich um eine blonde Frau handeln könnte - seine Fahrt einfach fort. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 07720 / 85000 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell