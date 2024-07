Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Rottweil-Lkr. Rottweil) Unfallverursacher rennt nach Auffahrunfall davon - Zeugenaufruf (07.07.2024)

Rottweil (ots)

Am frühen Samstagmorgen kam es auf der B 14 Höhe Bühlingen im Bereich der dortigen derzeitigen Baustellenampel zu einem Auffahrunfall. Der Unfallverursacher fuhr mit einem Mercedes Benz ungebremst auf einen bereits stehenden Ford Focus auf. Durch die Wucht des Aufpralles wurden beide Fahrzeuge umhergeschleudert. Die Fahrerin im Ford wurde durch den Unfall verletzt. Der Unfallverursacher rannte nach dem Unfall zu Fuß davon und lies sein Fahrzeug mit seinen persönlichen Gegenständen zurück. Der Gesamtschaden schätzt die Polizei auf ca. 30 000.- Euro. Die Polizei führte umgehend umfangreiche Suchmaßnahmen rund um die Unfallstelle durch. Mit Suchhunden und einem Polizeihubschrauber wurde nach dem Unfallverursacher gesucht, da auch nicht ausgeschlossen werden konnte, dass er durch den Unfall entsprechende Verletzungen erlitt. Die Suchmaßnahmen verliefen ohne Erfolg. Die Polizei ist zur Klärung des Sachverhaltes auf Zeugenangaben angewiesen und bittet Zeugen die am Morgen in diesem Bereich Wahrnehmung gemacht haben, sich unter Telefon 0741/477-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell