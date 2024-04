Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Hachenburg - Zwei Schwerverletzte bei Verkehrsunfall zwischen Leichtkraftrad und elektrischem Krankenfahrstuhl

Hachenburg (ots)

Am Dienstag, dem 16.04.2024 befuhr ein 17-jähriger Leichtkraftfahrer um ca. 19 Uhr die Koblenzer Straße in Fahrtrichtung Graf-Heinrich-Straße. Bei einer Überquerungshilfe übersah er einen 68-jährigen der mit seinem elektrischen Krankenfahrstuhl die Koblenzer Straße dort überqueren wollte. Es kam zu einem Zusammenstoß, wobei beide schwer verletzt wurden und in Koblenzer Krankenhäuser verbracht werden mussten. Hierzu wurde auch ein Rettungshubschrauber eingesetzt.

