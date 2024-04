Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Aktuelle Warnmeldung vor falschen Polizeibeamten im Bereich 57647 Nistertal

Nistertal (ots)

Am Abend des 16.04.2024 kam es im Bereich 57647 Nistertal zu zahlreichen Anrufen von sogenannten "Falschen Polizeibeamten". Die Betrüger versuchten mit der bekannten Masche des "Falschen Polizeibeamten" an Bargeld, oder andere Wertgegenstände zu kommen. Insbesondere wurde der Einbruch in der Nachbarschaft mit der anschließenden Festnahme von Tatverdächtigen und dem Hinweis auf einen möglichen Einbruch bei dem Angerufenen / der Angerufenen vorgetäuscht. Die Polizeiinspektion Hachenburg warnt nochmals ausdrücklich vor dieser und ähnlich gelagerten Betrugsmaschen. Legen Sie bei solchen Gesprächen sofort auf! Die Polizei fordert niemals Bargeld, Überweisungen oder Wertgegenstände von Ihnen. Bei Fragen, oder Hinweisen, melden Sie sich bei der Polizeiinspektion Hachenburg unter 02662-9558-0, oder pihachenburg@polizei.rlp.de

