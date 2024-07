Polizeipräsidium Konstanz

Schwarzwald-Baar-Kreis) Gemeinsame Pressemitteilung: Erste Bilanz 17. Lange Schwenninger Kulturnacht (06.07.2024 - 07.07.2024)

Die 17. Lange Schwenninger Kulturnacht trotzte dem Wetter und wurde auch in diesem Jahr zu einem großen Fest der Begegnungen und des Miteinanders. Rund 10.000 Besucherinnen und Besucher kamen nach Schwenningen, um die vielen Auftritte der Vereine und Kindergruppen mit Applaus zu belohnen, die großen Konzerte von DIVA oder ABBA 99 zu feiern und die kulinarischen Angebote aus verschiedenen Kulturen zu genießen. Krönender Abschluss bildete das bunte Feuerwerk über den Dächern der Schwenninger Innenstadt. Das Kulturamt als Veranstalter der 17. Langen Schwenninger Kulturnacht zieht eine positive Bilanz: "Vom Hockenplatz über den Mauthepark, rüber zum Muslenplatz und bis zum Markplatz war die Stadt ein Ort der guten Laune und des interkulturellen Austauschs. 4 Bühnen, über 1000 Akteure - kein Regenschauer konnte unserer Kulturnacht was anhaben", so Kulturamtsleiter Andreas Dobmeier. Wie wichtig allen Akteuren das große Event ist, zeigte sich auch dadurch, dass alle Veranstaltungen stattgefunden haben und das Kulturnacht-Gelände an den verschiedenen Plätzen mit gewohnt guter Stimmung bespielt wurde. Die Einsatzkräfte der Polizei, Kommunaler Ordnungsdienst, Deutsches Rotes Kreuz, Feuerwehr VS und das eingesetzte Security-Team vermeldeten ebenfalls eine ereignisarme und somit friedliche und positive Kulturnacht. "Es kam zu keinen außergewöhnlichen Vorfällen. Die Entscheidung zu einer stärkeren Präsenz von Polizei und Kommunalem Ordnungsdienst hat sich als richtig erwiesen", so Einsatzleiter der Polizei, Benjamin Kimmich.

