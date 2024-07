Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bärenthal/Landkreis Tuttlingen) Schwerverletzte Motorradfahrerin (06.07.2024)

Konstanz (ots)

Zu einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Motorradfahrerin kam es am Freitag, 05.07.2024 gegen 17:30 Uhr auf der Kreisstraße 5908 zwischen Bärenthal und Beuron. Eine 37 Jahre alte Motorradfahrerin überholte zunächst im Bereich einer Geraden einen ordnungsgemäß vor ihr in Richtung Beuron fahrenden PKW. Im weiteren Verlauf kam sie nach dem Wiedereinscheren im Bereich einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab, befuhr das Bankett und verlor die Kontrolle über ihr Kraftrad. Beim anschließenden Sturz in ein Wiesengelände verletzte sie sich schwer und musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen werden. Lebensgefahr besteht nicht. Am Motorrad entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die K5908 musste für die Unfallaufnahme und Rettungsmaßnahmen kurzzeitig voll gesperrt werden.

