Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad-Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis) In Gartenhaus eingebrochen - Polizei bittet um Hinweise

Bad-Dürrheim, Hochemmingen, Schwarzwald-Baar-Kreis (ots)

In den frühen Morgenstunden des Donnerstags, etwa gegen 02 Uhr, sind zwei unbekannte Täter in ein Gartenhaus in der Mühlhauser Straße am Ortsrand von Hochemmingen eingebrochen. Die Täter wurden von einer Videokamera aufgezeichnet. Über ein zuvor gewaltsam aufgebrochenes Schloss verschafften sich die Täter Zugang in das Gartenhaus, wurden darin jedoch nicht fündig. Hinweise zu den beiden unbekannten Männern im Alter von etwa 20 bis 30 Jahren nimmt die Polizei Bad Dürrheim, Tel.: 07726 93948-0 entgegen.

