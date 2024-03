Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Tönisvorst-St.-Tönis: Einbruch in Lagerhalle

Tönisvorst-St.-Tönis (ots)

In der zwischen Samstag und Montag brachen Unbekannte in die Halle einer Firma auf dem Maysweg in St. Tönis ein. Der oder die Täter öffneten gewaltsam ein Fenster und gelangten so in die Halle. Was die Einbrecher stahlen, steht noch nicht fest. Hinweise auf Verdächtige bitte an die Kriminalpolizei über die 02162/377-0. /wg (270)

