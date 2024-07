Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Reichenau, L221, Lkr. Konstanz) Unfall auf der Pirminstraße/L221 - Polizei sucht Zeugen (05.07.2024)

Reichenau, L221 (ots)

Eine verletzte Person und zwei Autos mit wirtschaftlichem Totalschaden sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Freitagmorgen auf der Pirminstraße/L221 ereignet hat. Ein 51-jähriger Mercedesfahrer war gegen kurz vor acht Uhr auf der Pirminstraße in Richtung Mittelzell unterwegs. Auf Höhe der Einmündung zur Abt-Hatto-Straße kam er mit seinem Wagen in die Grünfläche rechts der Straße. In der Folge lenkte der Mann stark dagegen, geriet dabei auf die Gegenfahrbahn und touchierte dort einen entgegenkommenden Suzuki einer 44-Jährigen. Durch den Aufprall abgewiesen streifte der Mercedes anschließend noch einen Baum, ehe er schließlich auf der Straße zum Stehen kam. Die 44-Jährige erlitt Verletzungen und kam zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Der Mercedesfahrer blieb unverletzt. Am Mercedes entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 30.000 Euro, am Suzuki in Höhe von etwa 8.000 Euro.

Der Polizeiposten Allensbach bittet Zeugen des Unfalls sich unter der Tel. 07533 99700-0 zu melden.

