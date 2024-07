POL-KN: (Radolfzell, L220, Lkr. Konstanz) Polizei erwischt Raser (04.07.2024)

Aldingen (ots) - In der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, haben unbekannte Täter aus dem Keller eines in Bau befindlichen Hauses an der Ecke der Straßen "In Stocken" und "Im Grund" Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Unter dem Diebesgut befanden sich zwei Paletten mit ...

mehr