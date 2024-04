Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Aufgegriffen

Landkreis Görlitz (ots)

Am vergangenen Wochenende griffen Streifen der örtlichen Bundespolizeiinspektion, der Bundesbereitschaftspolizei bzw. in einem Fall des Zolls insgesamt 30 Migranten auf. Diese kommen aus Somalia, Jemen, Algerien, Afghanistan, Pakistan, und Syrien. Die betreffenden Personen waren über Brücken in Zentendorf und Deschka (jeweils Gemeinde Neißeaue), in Hagenwerder (Görlitz) als auch unmittelbar in Görlitz unerlaubt nach Deutschland gelangt.

Am vorangegangenen Freitag waren drei Männer aus Syrien und drei aus Somalia im Görlitzer Stadtgebiet ergriffen worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf, übermittelt durch news aktuell