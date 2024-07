Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen) Baumaterial aus dem Keller eines in Bau befindlichen Hauses gestohlen - Polizei bittet um Hinweise

Aldingen (ots)

In der Zeit von Donnerstag, 16.30 Uhr, bis Freitag, 07.30 Uhr, haben unbekannte Täter aus dem Keller eines in Bau befindlichen Hauses an der Ecke der Straßen "In Stocken" und "Im Grund" Baumaterial im Wert von mehreren tausend Euro gestohlen. Unter dem Diebesgut befanden sich zwei Paletten mit Farb- und Putzmaterial sowie eine Palette mit Geweberollen. Für den Abtransport des entwendeten Baumaterials müssen die Täter ein entsprechend großes Fahrzeug oder einen Anhänger benutzt haben. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei Spaichingen, Tel.: 07424 9318-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell