Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Pressemeldung der Polizei Delmenhorst vom 29.03.2024

Delmenhorst (ots)

Einbruch in Delmenhorst

In der Nacht von Mittwoch, dem 27.03.2024, auf Donnerstag verschaffte sich ein bislang unbekannter Täter gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Stadtverwaltung in der Lange Straße in Delmenhorst. Im Zuge der weiteren Tatbegehung wird die Alarmanlage des Gebäudes ausgelöst, weshalb nach jetzigem Ermittlungsstand der Täter das Objekt verlässt. Es entsteht ein Sachschaden in Höhe von circa 2000 Euro. Hinweise zur Tat werden bei der Polizei Delmenhorst entgegen genommen.

Erneuter Einbruch in Kleintransporter in Delmenhorst

Ebenfalls in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag zerstörte ein bislang unbekannter Täter in der Urselstraße in Delmenhorst die Heckscheibe eines Kleintransporters mit Berliner Zulassung. Daraufhin wurde die Ladefläche des Kraftfahrzeugs durchsucht, jedoch augenscheinlich nichts entwendet. Hinweise zur Tat werden bei der Polizei Delmenhorst entgegen genommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell