Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Falsche Polizeibeamte erbeuten hohe Geldsumme in Butjadingen +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

Opfer sogenannter "falscher Polizeibeamter" ist am Mittwoch, 27. März 2024, ein älterer Mann aus Eckwarden geworden.

Der Senior erhielt gegen 22:00 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten, der im Gespräch mitteilte, dass es in der Nachbarschaft bereits zu vollendeten Eigentumsdelikten gekommen sei und Wertgegenstände in amtliche Verwahrung genommen werden müssten, um vor weiteren Taten zu schützen. Der Mann schenkte der Geschichte Glauben und händigte gegen 22:30 Uhr einen hohen fünfstelligen Geldbetrag und andere Wertgegenstände an einen Abholer aus.

Den männlichen Abholer beschrieb er als

- Mitte 30 bis Anfang 40 - von schlanker Statur - ca. 180 cm groß - schmales Gesicht - trug einen schwarzen Vollbart

Wer in der Zeit von 22:00 bis 23:00 Uhr ortsfremde Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Eckwarder Straße, ungefähr zwischen den Einmündungen zur Straße "Alter Dorfweg, gesehen hat, wird gebeten, unter 04731/2694-0 Kontakt zur Polizei Nordenham aufzunehmen.

Zudem bittet die Polizei erneut um die wiederholte Sensibilisierung älterer Mitmenschen.

- Die echte Polizei ruft nicht mit der Nummer 110 an - Die echte Polizei fragt nicht nach Wertgegenständen - Die echte Polizei nimmt keine Wertgegenstände oder Geld in Verwahrung - Die echte Polizei fordert keine Kautionen - Werden Sie hellhörig bei Geldforderungen von Polizeibeamten oder Angehörigen - Geben Sie keine Auskünfte zu Vermögensverhältnissen - Nehmen Sie Kontakt zu Angehörigen auf - Nehmen Sie Kontakt zur 'richtigen' Polizei auf - Legen Sie einen Zettel mit der Erreichbarkeit der örtlichen Polizei neben das Telefon - Übergeben oder überweisen Sie auf gar keinen Fall Geld

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell