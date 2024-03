Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Autobahnpolizei Ahlhorn: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 27. März 2024, 22:40 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 1 im Bereich der Gemeinde Stuhr entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Zur Unfallzeit befuhr ein 61-jähriger Mann aus Hamburg mit einem Geländewagen mit Anhänger die Autobahn 28. Im Dreieck Stuhr wollte er auf die Autobahn 1 in Richtung Hamburg wechseln und passte die Geschwindigkeit nicht dem Kurvenverlauf des Zubringers an. Er verlor die Kontrolle über das Gespann und geriet zu Beginn des Beschleunigungsstreifens zunächst nach rechts in die Außenschutzplanken. Von dort prallte der Pkw mitsamt Anhänger nach links ab und stieß auf dem rechten Fahrstreifen der Autobahn 1 mit dem Sattelzug eines 53-jährigen Niederländers zusammen.

Am Geländewagen, dem Anhänger und dem Sattelzug entstanden erhebliche Sachschäden in Höhe von ungefähr 52.000 Euro. Alle Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Vorsichtshalber wurde auch ein Rettungswagen zur Unfallstelle entsandt, die beteiligten Personen blieben aber unverletzt.

