POL-DEL: Landkreis Wesermarsch: Verkehrsunfall auf der B212 in Nordenham +++ Eine Person leicht verletzt und hoher Sachschaden +++ Führerschein beschlagnahmt

Delmenhorst (ots) - Am Dienstag, 26. März 2024, gegen 19:50 Uhr, wurde ein Küchenbrand in einem Einfamilienhaus im Brüddewarder Weg in Butjadingen gemeldet. Die alarmierten Feuerwehren Burhave und Schweewarden rückten mit 25 Einsatzkräften aus und löschten den Brand. Der 72-jährige Hausbewohner wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Es bestand der Verdacht einer erlittenen Rauchgasvergiftung. Er ...

