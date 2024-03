Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden in Wildeshausen

Delmenhorst (ots)

Hoher Sachschaden ist am Mittwoch, 27. März 2024, 13:10 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen entstanden. Personen wurden nicht verletzt.

Eine 45-jährige Frau aus Visbek befuhr mit einem Audi die Visbeker Straße in Richtung Wildeshausen. Vor ihr fuhr ein 40-jähriger Mann aus Wildeshausen mit einem schweren Kranwagen (Lkw). Als dieser nach links in Richtung Holzhausen abbiegen wollte, setzte die 45-Jährige zum Überholen an.

Es kam zu einer seitlichen Berührung der beiden Fahrzeuge, durch die insbesondere am Pkw erhebliche Schäden entstanden. Der Gesamtschaden wurde auf etwa 20.000 Euro beziffert. Die 45-jährige Pkw-Fahrerin wurde vor Ort von der Besatzung eines Rettungswagens versorgt, galt aber als unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch, übermittelt durch news aktuell