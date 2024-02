Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Zwei Einbrüche in Geschäftsräume

Hillesheim (ots)

Am Alten Bahnhof in Hillesheim kam es in der Nacht vom 15.02.2024 auf den 16.02.2024 zu Einbrüchen in die Geschäftsräume eines dortigen Lokals sowie einem Fachgeschäft für Zweiräder. Durch Aufhebeln/Einschlagen von Fenstern gelangten die bislang unbekannten Täter ins Innere der Geschäftsräume. Dort entwendeten die Täter Werkzeugmaschinen, Bargeld, Zigaretten und Spirituosen.

Jegliche Hinweise zur Tat oder den möglichen Tätern dürfen an die Polizeiinspektion Daun unter 06592 96260 erbeten werden.

------------------------------------------------------------- Polizeiinspektion Daun Fabian Donkers, POK Mainzer Straße 19 54550 Daun Tel.: 06592/96260 Fax: 06592/962650 pidaun@polizei.rlp.de

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell