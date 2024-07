Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfall auf der Goldenbühlstraße - Radfahrer verletzt (05.07.2024)

VS-Villingen (ots)

Ein Radfahrer ist bei einem Unfall auf der Goldenbühlstraße am Freitagabend, gegen 17:15 Uhr leicht verletzt worden. Ein 38 Jahre alter Mann fuhr mit einem Pedelec auf einem Radweg. An einer Grundstücksausfahrt kam es zum seitlichen Zusammenstoß mit einem Mazda eines 39-Jährigen, der auf die Straße einfahren wollte. Der Radler stürzte über die Motorhaube auf die Straße. Ein Rettungswagen brachte ihn anschließend zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus. Am Mazda entstand durch die Kollision ein Schaden in Höhe von rund 4.000 Euro.

