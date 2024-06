Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Brand auf Bauernhof

Nettersheim (ots)

Am gestrigen Dienstag (25. Juni) kam es gegen 10.17 Uhr aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Brand auf einem Bauernhof in der Münstereifeler Straße in Nettersheim-Bouderath.

Nach bisherigen Erkenntnissen entfachte ein Feuer in einem Unterstand auf dem Bauernhof.

In diesem befand sich zum Zeitpunkt des Feuers unter anderem ein Dieselbehälter und ein Traktor mit angehängter Ballenpresse.

In unmittelbarer Nähe zum Unterstand befanden sich mehrere Kühe.

Sowohl die Kühe als auch der Traktor sowie die Ballenpresse konnten vom Eigentümer in Sicherheit gebracht werden.

Aufgrund der Brandhitze schmolz der Dieseltank. Es liefen circa 4.000 Liter Dieselkraftstoff aus.

Der Diesel lief zum Teil in eine dafür vorgesehene Auffanggrube ab.

Aufgrund des Löschwassers lief der Kraftstoff jedoch auch über Regenwasserabläufe in einen nahegelengen Bachlauf.

Das Feuer konnte von der Feuerwehr gelöscht werden.

Aufgrund des Feuers entstand eine größere Rauchentwicklung im Bereich der Ortslage Nettersheim-Bouderath.

Es entstand ein Schaden im fünfstelligen Euro-Bereich.

Der Brandort wurde beschlagnahmt.

Die Brandermittler der Polizei Euskirchen haben die Ermittlungen aufgenommen.

