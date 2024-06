POL-MFR: (659) Unfallzeugen gesucht

Nürnberg (ots) - Im Zeitraum von Mittwochabend (19.06.2024) bis Donnerstagmittag (20.06.2024) beschmierten Unbekannte die Fassade einer Schule in Nürnberg. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise. Im genannten Zeitraum beschmierten Unbekannte die Fassade eines Gymnasiums in der Sielstraße mit einem antisemitischen Schriftzug in roter Farbe. Hierdurch entstand Sachschaden in Höhe von circa 300 Euro. Die Polizei hat die ...

