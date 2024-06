POL-EU: Bienenstöcke beschädigt

Euskirchen (ots) - Im Zeitraum von Samstag (22. Juni), 12 Uhr, bis Montag (24. Juni), 5.35 Uhr, wurde in ein Fabrikgebäude am Pützbergring in Euskirchen eingebrochen. Die Einbrecher verschafften sich über ein Fenster Zutritt zu den Räumlichkeiten. Im weiteren Verlauf entnahmen die Unbekannten eine Brechstange aus einem Geräteschrank und versuchten damit eine Bürotüre aufzuhebeln. Als dies misslang, schlugen die Täter das Bürofenster ein und durchwühlten den ...

mehr