POL-PDLU: Trunkenheitsfahrt

Bobenheim-Roxheim (ots) - Am 22.05.2024, gegen 09:15 Uhr, verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer einen Verkehrsunfall in der Georg-Biundo-Straße in Bobenheim-Roxheim und flüchtete im Anschluss, ohne seinen Pflichten als Verkehrsunfallbeteiligter nachzukommen, von der Unfallstelle. Der Verkehrsunfallverursacher beschädigte mutmaßlich beim Vorbeifahren ein geparktes Auto. Der Geschädigte hörte noch einen ...

mehr