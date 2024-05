POL-PDLU: Unterwegs mit gestohlenem Kleikraftrad

Frankenthal (ots) - In der Nacht von Montag, 20.05.2024, auf Dienstag, 21.05.24, wurde in der Mörscher Straße in Frankenthal ein geparktes Motorrad entwendet. Am Dienstagabend, gegen 20:00 Uhr, konnte der Geschädigte sein Motorrad im Schachthausweg in Frankenthal wiederentdecken. Unbekannte Täter versuchten das Elektrogehäuse aufzuhebeln um mutmaßlich so das Fahrzeug zu starten. Am Fahrzeug entstand leichter ...

