POL-EU: Sofa in Toilettenkabine deponiert

Zülpich-Geich (ots) - Unbekannte verschafften sich im Zeitraum von Freitag (21. Juni), 16.30 Uhr, und Samstag (22. Juni), 7.15 Uhr Zutritt zu einem Garten in Zülpich-Geich. Dabei wurde im Eingangsbereich des Gartens der Maschendrahtzaun am verschlossenen Tor beschädigt. Im Garten selber wurden zwei Bienenstöcke mit jeweils circa 20.000 Bienen umgestoßen und teilweise beschädigt. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

