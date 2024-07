Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Betrunkener Mann im Gleis

Pasewalk (ots)

Heute, kurz nach Mitternacht, wurde auf dem Bahnhof Pasewalk ein 57- jähriger polnischer Staatsangehöriger festgestellt, welcher sich liegend im Gleisbett (Gleis 1), befand. Eine Mitarbeiterin der DB AG informierte umgehend die Bundespolizei. Die Notfallleitstelle Berlin wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt und ein fahrender Güterzug auf dem Gleis 1 in Richtung Stralsund umgehend gestoppt. Bei Eintreffen der Bundespolizisten befand sich der Mann sitzend auf dem Bahnsteig. Mitarbeiter der DB AG hatten ihn bereits aus dem Gleis herausgeholt. Er war augenscheinlich stark alkoholisiert, wurde in Schutzgewahrsam genommen und zur Dienststelle der Bundespolizei verbracht. Der hier um 01:30 Uhr durchgeführte Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Nach Ausnüchterung und Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte er die Dienststelle wieder verlassen.

