Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Ohne Fahrerlaubnis in die Kontrolle- Haftbefehl vollstreckt

Pomellen/ Pasewalk (ots)

Heute Vormittag wurde ein 44- jähriger polnischer Staatsangehöriger durch Bundespolizisten als Fahrzeugführer eines Pkw mit polnischer Zulassung auf der BAB 11 in Pomellen angehalten und kontrolliert. Die fahndungsmäßige Überprüfung der Person ergab eine Ausschreibung zur Festnahme/Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Schwerin wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Mann sollte eine Geldstrafe in Höhe von 3900,00EUR, eine Restgeldstrafe von 23,00 EUR, sowie Verfahrenskosten in Höhe von 81,00 EUR zahlen. Des Weiteren bestehen weiterhin 3 Ausschreibungen zur Aufenthaltsermittlung: 1. AG Tostedt - Fahren ohne Fahrerlaubnis 2. Landkreis Harburg - unerlaubter Umgang mit Abfällen 3. STA Schwerin - Fahren ohne Fahrerlaubnis. Zum Zeitpunkt der Kontrolle in Pomellen war er nicht im Besitz der gültigen Fahrerlaubnis. Nach Anzeigenaufnahme (Fahren ohne Fahrerlaubnis) wurde er zur Vollstreckung der Ersatzfreiheitsstrafe von 130 Tagen in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell