Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Zu Monatsbeginn sechs Schleusungen auf Usedom

Insel Usedom/ Pasewalk (ots)

Gestern Morgen stellten Bundespolizisten an der Heringsdorfer Promenade drei iranische Staatsangehörige (16, 17, 17) fest. Alle Personen waren ohne Aufenthaltstitel für das Bundesgebiet und kurz zuvor unerlaubt eingereist. Der 16- jährige Jugendliche wurde an das Jugendamt Vorpommern Greifswald übergeben, die anderen beiden Iraner stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

Gegen 22:20 Uhr stellten Kollegen des Landespolizeireviers in Heringsdorf nach einem Bürgerhinweis drei syrische Staatsangehörige am Bahnhof Ahlbeck fest. Die Männer wurden vor Ort an die Kollegen der Bundespolizei übergeben. Die Syrer waren nicht im Besitz von Reispässen, konnten sich nur mit Fotokopien der Reisepässe auf den mitgeführten Handys ausweisen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass die Gruppe mit einem Kleintransporter bis kurz vor die polnisch deutsche Grenze geschleust worden ist. In den Vernehmungen äußerten alle ein Schutzersuchen und wurden an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

