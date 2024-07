Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Einschleusung von Äthiopiern am ehemaligen Grenzübergang unterbunden und beanzeigt

Pasewalk / Pomellen (ots)

Samstagabend wurden bei einer Kontrolle in Pomellen, am ehemaligen Grenzübergang, fünf Äthiopiern in einem Mietfahrzeug mit deutschen Kennzeichen kontrolliert. Fahrer und Beifahrer, beide im Alter von 23 Jahren, wiesen sich mit ihren deutschen Reiseausweisen für Flüchtlinge sowie einer deutschen Aufenthaltserlaubnis (Fahrer) und einer Duldung für Deutschland aus. Zwei der Mitreisenden im Alter von 21 bis 24 Jahren konnten ein Dokument für Flüchtlinge in polnischer Sprache vorlegen, der dritte Äthiopier war ausweislos.

Der Fahrer konnte nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen seine Fahrt fortsetzen, der Beifahrer wurde an die Ausländerbehörde Burg (Sachsen/Anhalt) verwiesen, die anderen drei äthiopischen Staatsangehörigen mit einer Anlaufbescheinigung der Erstaufnahmeeinrichtung Stern-Buchholz überstellt.

