Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Bundespolizei vollstreckt Haftbefehle in Ahlbeck und Pomellen

Ahlbeck, Pomellen/ Pasewalk (ots)

Bundespolizisten kontrollierten heute, gegen 02:25 Uhr, am ehemaligen Grenzübergang Ahlbeck einen 20- jährigen deutschen Staatsangehörigen. Er war Beifahrer in einem PKW. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Berlin wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis. Der Mann zahlte eine Geldstrafe in Höhe von 2700,00 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 123,00 Euro und konnte damit eine 90- tägige Ersatzfreiheitsstrafe abwenden.

Bereits gegen 01:35 Uhr wurde in Pomellen ein 24- jähriger polnischer Staatsangehöriger angehalten und kontrolliert. Er war zur Festnahme / Strafvollstreckung durch die Staatsanwaltschaft Münster wegen Urkundenfälschung ausgeschrieben worden. Auch der Mann zahlte die geforderte Geldstrafe in Höhe von 600 Euro sowie Verfahrenskosten in Höhe von 86,00 Euro. Bei Nichtzahlung wären 30 Tage Ersatzhaft vollstreckt worden.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen, übermittelt durch news aktuell