Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Mehrere unerlaubte Einreisen am gestrigen Tag auf Usedom

Seebad Ahlbeck/ Pasewalk (ots)

Ein 20- jähriger somalischer Staatsangehöriger reiste nach eigenen Angaben bereits am 23.06.2024 über die polnische Grenze am Ahlbecker Strand (Grenzzeichen 923) unerlaubt in das Bundesgebiet ein. Gestern, gegen 04:30 Uhr, setzte er sich auf eine Sitzbank vor dem Landespolizeirevier Heringsdorf. Die Kollegen informierten daraufhin die Bundespolizei. In der Vernehmung gab der Mann an, mit drei Syrern eingereist zu sein.

Gegen 14:20 Uhr informierte die Landespolizei in Heringsdorf, dass eine Streife eine Gruppe von fünf Personen auf Höhe Ostseetherme Heringsdorf festgestellt hat. Es handelte sich dabei um vier Jemeniten und einen Marokkaner.

Gegen 16:10 Uhr wurden an der Sparkasse in Heringsdorf ein Somalier und ein Kameruner aufgegriffen. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass alle Personen über die sog. Belarus Route ins Bundesgebiet geschleust worden sind. Alle stellten Schutzersuchen und wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen an die Erstaufnahmeeinrichtung in Stern Buchholz weitergeleitet.

