Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Unerlaubte Einreise trotz Wiedereinreisesperre

Insel Usedom/ Pasewalk (ots)

Bei der Landespolizei in Heringsdorf ging heute Vormittag telefonisch ein Bürgerhinweis ein, in welchem eine dreiköpfige Personengruppe in Dargen/ Insel Usedom gemeldet wurde. Die Kollegen informierten die Bundespolizei. Gegen 10:10 Uhr wurden in der Ortslage Dargen drei afghanische Staatsangehörige durch Verstärkungskräfte der Bundespolizeidirektion Bad Bramstedt angehalten und kontrolliert. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass die Männer im Bereich Garz unerlaubt in die Bundesrepublik eingereist sind. Gegen die Männer besteht eine Wiedereinreisesperre. Sie wurden bereits am 24.06.2024 nach unerlaubter Einreise durch die Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf nach Polen zurückgeschoben. Nach Abschluss der grenzpolizeilichen Maßnahmen ist die Zurückschiebung nach Polen vorgesehen.

