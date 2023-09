Kreispolizeibehörde Olpe

POL-OE: Verkehrsunfall mit tödlich verletztem Kradfahrer

Kirchhundem (ots)

Am Samstag gegen 11:30 Uhr ereignete sich im Bereich Kirchhundem-Rüspe ein schwerer Verkehrsunfall. Ein 28-jähriger befuhr mit seiner Yamaha die L553 in einer Gruppe von mehreren Motorradfahrern aus Rtg. Rhein-Weser-Turm in Rtg. Aue. In einer Linkskurve rutschte er aus bisher unbekannter Ursache weg und kam zu Fall. In der Folge des Sturzes zog er sich derart schwere Verletzungen zu, dass er noch vor Ort verstarb. Für die Betreuung der Mitfahrer und der Angehörigen sind Notfallseelsorger im Einsatz. Die Unfallaufnahme unter Hinzuziehung eines VU-Teams dauert derzeit noch an, die L553 ist im Bereich des Unfallortes noch für mindestens 60 - 90 min gesperrt.

Weitere Auskünfte können derzeit nicht erteilt werden.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell