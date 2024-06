Bundespolizeiinspektion Pasewalk mit Gemeinsamer deutsch-polnischer Dienststelle Pomellen

BPOLI PW - GdpD POM: Gemeinsame deutsch polnische Streife vollstreckt Haftbefehl

Pomellen (ots)

Ein 42- jähriger polnischer Staatsangehöriger wurde gestern, gegen 16:35 Uhr, durch eine Streife der Gemeinsamen deutsch polnischen Dienststelle Pomellen auf der BAB 11 angehalten und kontrolliert. Er war Mitfahrer in einem Pkw. Die fahndungsmäßige Überprüfung ergab eine Ausschreibung zur Festnahme / Strafvollstreckung durch das STA Stralsund wegen Besonders schwerer Fall des Diebstahls. Die geforderten Geldstrafen in Höhe von 1836,00 Euro, Reststrafe in Höhe von 8,00 Euro sowie die Verfahrenskosten in Höhe von 96,50 Euro konnte der Mann nicht zahlen. Er wurde in die Justizvollzugsanstalt Neustrelitz eingeliefert. Hier muss er jetzt eine 102- tägige Tage Ersatzfreiheitsstrafe absitzen.

