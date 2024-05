POL-SN: Verkehrsunfallstatistik 2023 für die Landeshauptstadt Schwerin

Schwerin (ots) - Erneut wurden mehrere Wahlplakate in Schwerin beschädigt, 28 Feststellungen verzeichnete die Polizei in den heutigen Morgenstunden. Die Wahlplakate mehrerer Parteien befanden sich An der Crivitzer Chaussee, einige wurden zerstört andere beschmiert. Vor Ort hat die Polizei Spuren gesichert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizeiinspektion Schwerin hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Rückfragen ...

mehr