Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw gerät in Brand - Technischer Defekt vermutlich Ursache

Bockhorn (ots)

Am Donnerstag, 16.05.24, gegen 08:00 Uhr, kam es in der Grabsteder Straße in Bockhorn zu einem Pkw-Brand. Die Halterin des Fahrzeugs hatte den Kleinwagen kurz vor Brandausbruch auf der Parkfläche vor einem Mehrfamilienhaus geparkt. Zeugen beobachteten nur wenige Minuten später sich verstärkende Rauchentwicklung und Flammenbildung im Motorraum des Fahrzeugs. Die alarmierte Feuerwehr konnte das Feuer schnell löschen und so ein Übergreifen des Feuers auf das Mehrfamilienhaus verhindern. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist von einem technischen Defekt auszugehen.

