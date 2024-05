POL-WHV: Verkehrsunfall in Varel

Jever (ots) - Am Dienstag, 14.05.24, zwischen 15:15 Uhr bis 15:30 Uhr, wurde ein auf dem Parkplatz eines Getränkefachhandels in der Wittmunder Straße in Jever stehender schwarzer Ford-Kleinbus am Heck beschädigt. Der Verursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne seiner Mitteilungspflicht nachzukommen. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter 04461 7449-0 mit der Polizei in Jever in Verbindung zu setzen. Rückfragen ...

